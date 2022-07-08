ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

11:50
  • пятница
  • 08 июля 2022

Ему было 67 лет

Синдзо Абэ скончался от ранений, полученных в ходе покушения 8 июля. О смерти бывшего премьер-министра Японии сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителя Либерально-демократической партии страны.
В МИД России назвали покушение на Абэ актом терроризма

Нападение на Синдзо Абэ произошло утром 8 июля в городе Нара во время уличного выступления политика в ходе предвыборной кампании. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Позднее он заявил полиции, что был недоволен политикой Абэ и намеревался его убить.

После покушения премьер был доставлен в больницу в состоянии остановки сердца и дыхания. Так в Японии называют клиническую смерть, пояснял ТАСС. Врачи делали все возможное, однако спасти Абэ не удалось.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в известной семье. Его дед Нобусукэ Киси был премьером Японии с 1957 по 1960 год, а отец занимал пост министра иностранных дел в начале 80-х. Сам Абэ начал свой политический путь с позиции секретаря своего отца. В 2006 году возглавил Либерально-демократическую партию Японии и стал премьер-министром. В 2007 году ушел в отставку со всех постов. В 2012 году вновь возглавил партию и сформировал правительство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Синдзо Абэ
Синдзо Абэ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.