Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

Ему было 67 лет

Синдзо Абэ скончался от ранений, полученных в ходе покушения 8 июля. О смерти бывшего премьер-министра Японии сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителя Либерально-демократической партии страны.

Нападение на Синдзо Абэ произошло утром 8 июля в городе Нара во время уличного выступления политика в ходе предвыборной кампании. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Позднее он заявил полиции, что был недоволен политикой Абэ и намеревался его убить.

После покушения премьер был доставлен в больницу в состоянии остановки сердца и дыхания. Так в Японии называют клиническую смерть, пояснял ТАСС. Врачи делали все возможное, однако спасти Абэ не удалось.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в известной семье. Его дед Нобусукэ Киси был премьером Японии с 1957 по 1960 год, а отец занимал пост министра иностранных дел в начале 80-х. Сам Абэ начал свой политический путь с позиции секретаря своего отца. В 2006 году возглавил Либерально-демократическую партию Японии и стал премьер-министром. В 2007 году ушел в отставку со всех постов. В 2012 году вновь возглавил партию и сформировал правительство.

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