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США попросили признать плененных на Украине американцев комбатантами

10:33
  • пятница
  • 08 июля 2022

Вашингтон озабочен их судьбой

Власти США обращались к России с просьбой на счет судьбы задержанных на Украине американских наемников, воюющих на стороне ВСУ.

Вашингтон просит признать их комбатантами, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Был сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций", - сказал он.

Замглавы МИД отметил, что действия зарубежных наемников на Украине - одна из серьезнейших проблем в отношениях Россия-США и с другими западными странами.

Согласно определениям, предусмотренным в Женевских конвенциях и в Дополнительном протоколе I 1977 года, комбатант - это человек которому разрешено применять силу в ситуации вооруженного конфликта. Статус комбатанта также дает право на особую защиту, предусмотренную для военнопленных третьей Женевской конвенцией.

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