Еврокомиссия блокирует кредит Украине на 1,5 млрд евро

В Брюсселе опасаются, что Киев не сможет вернуть деньги

Еврокомиссия отказалась одобрять Украине новый кредит на сумму полтора миллиарда евро. В Брюсселе опасаются, что Киев не сможет вернуть деньги. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Для решения вопроса часть рисков могут передать другим европейским странам. Но экономическая ситуация в Старом Свете далека от идеала. Последствия от антироссийских санкций всё сильнее бьют по обычным гражданам.

Ток-шоу на немецком телеканале ZDF - в прямом эфире Олаф Шольц отвечает на вопросы граждан. Супружеская пара рассказывает, что будет вынуждена закрыть свою пекарню из-за стремительного роста цен на газ. О санкциях, бьющих по простым гражданам, спрашивает канцлера и ведущая.

- 47 процентов жителей нашей страны говорят, что хотят территориальных уступок со стороны Украины ради того, чтобы прекратить санкции. Как долго ограничения будут действовать?

"Я считаю, что действовать можно только при поддержке граждан. Но я верю, что это будет, возможно, очень долго и что мы, Германия, сможем проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо", - заявил Шольц.

Осознавая положение, в котором оказались рядовые потребители, правительство теперь лоббирует частичное снятие санкций. Власти ФРГ просят Канаду отдать России турбину для газопровода "Северный поток" - это позволит восстановить объемы прокачки топлива в Европу. Киев возмущен.

"Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться на такое точечное снятие с России санкционных ограничений и считает это решение необоснованным и опасным для санкционного режима", - пишет издание "Европейская правда".

Опасно давать деньги Киеву - так теперь считают в Брюсселе. Еврокомиссия заблокировала новый кредит на полтора миллиарда евро, пишет издание Bloomberg. Украине эти деньги нужны для выплаты зарплат. Но в ЕС понимают, что страна не в состоянии вернуть долг.

А вот в США по-прежнему уверены - Запад не изменит свою позицию по Украине и продолжит поддерживать Киев, даже несмотря на отставку Бориса Джонсона, сообщила пресс-секретарь Белого дома. Но журналистам дела в Восточной Европе порядком поднадоели, и большинство вопросов на брифинге - про экономику и растущие цены в Штатах.

"Мы находимся в более сильной экономической ситуации, чем были когда-либо в истории. Посмотрите на статистику безработицы – 3,6 процента. Посмотрите на занятость, почти 9 миллионов новых рабочих мест создано. Вот что важно! Мы понимаем, что цены на бензин и на продукты высоки, но это из-за пандемии, которая случается раз в поколение, и из-за путинской войны", - заявила Карин Жан-Пьер.

Именно под этим предлогом США призывали страны ЕС отказаться от российского газа, пообещав обеспечить их американским СПГ. Но теперь понятно - поставки из-за океана не компенсируют потребности Старого Света. И вот уже европейские политики просят Венгрию, которая отказалась поддерживать антироссийские санкции, поделиться дефицитным топливом с членами Евросоюза. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков, будет использоваться только в Венгрии, парировали в Будапеште.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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