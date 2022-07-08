ВСУ возобновили обстрелы Донецка снарядами натовского калибра

Бьют по жилым кварталам

В нашем Минобороны рассказали о новой провокации, которую готовит киевский режим. Националисты планируют взорвать здание детского дома, обвинив в этом российских военных. ВСУ продолжают ожесточённые обстрелы населённых пунктов Народных республик. По жилым кварталам Донецка снова бьют артиллерией натовского калибра.

Обстрелы мирных кварталов Донецка ВСУ возобновили ранним утром. В Кировском районе снаряды начали рваться с пяти часов. Били в основном 155-миллиметровыми, натовскими, боеприпасами. В огне сегодня и Шахтёрск. По городу тоже нанесли несколько ударов. Загорелось нефтехранилище на окраине.

Российская артиллерия и ракетные войска наносят удары по позициям националистов в Харьковской области. А под Северском союзные силы разгромили колонну с иностранными наёмниками. Как сообщили в народной милиции ЛНР, уничтожена боевая техника и автомобили, а также порядка 30 радикалов. Большинство из них приехали на Украину из Грузии.

В российском Минобороны предупредили: украинские националисты готовят новые циничные провокации, цель которых одна - обвинить наши вооружённые силы в обстреле гражданских объектов. Националисты захватили здание детского дома в Славянске, где насильно удерживают персонал. И угрожают подорвать учреждение. Даже отступая, радикалы оставляют множество мин и других взрывоопасных предметов, которые несут смерть в первую очередь мирным жителям. Смертоносные ловушки расставлены в хаотичном порядке. Ежедневно в освобождённых посёлках работают российские сапёры - разминируют дома, улицы и поля.

"Данные припасы являются кассетного типа, от "Урагана". Трогать его нельзя, так как он может сдетонировать. Будем уничтожать накладным зарядом. Внутри находятся металлические ролики, которые поражают живую силу", - заявил командир саперного отряда Алексей.

Специалист аккуратно обследует территорию миноискателем. Большинство мин замаскированы травой или присыпаны тонким слоем земли. На обнаруженный снаряд устанавливают тротиловую шашку и укрывают мешками с песком, чтобы поражающие элементы не разлетались на сотни метров.

У военнослужащих подразделений, которые участвовали в освобождении Луганской и Донецкой народных республик, пока есть возможность отдохнуть. Солдаты и офицеры получили письма и посылки из дома. А главное, смогли пообщаться с родными и близкими. Для этого организовали специальный телемост.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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