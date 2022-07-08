Минобороны рассекретило архив об освобождении Одессы от фашистов

Опубликованные документы свидетельствуют о подвигах советских воинов и зверствах нацистов

Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы об освобождении от фашистов Одессы весной 1944 года. Материалы опубликованы в новом мультимедийном разделе на сайте ведомства.

Донесения и журналы боевых действий свидетельствуют о подвигах советских воинов и зверствах нацистов. Так, румынский военнопленный в своём дневнике описал, как женщин и детей согнали в деревянные сараи, облили керосином и подожгли. Оккупация города продолжалась 907 дней, которые стали трагедией для мирного населения. Нацисты не щадили никого. Погибло более 80 тысяч жителей, почти столько же вывезли на принудительные работы в Германию.

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