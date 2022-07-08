ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владивосток затопили грязевые потоки

12:02
  • пятница
  • 08 июля 2022

На центральных улицах - реки, ливневки не справляются с нахлынувшей водой

300 коммунальных бригад ликвидировали последствия сильнейшей непогоды в Москве. Накануне на столицу обрушился мощнейший ливень, буквально за час выпала треть месячной нормы осадков. Повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, есть пострадавшие. Стихия сегодня накрыла и Приморский край.

Это даже не лужи, больше похоже на болото. Одна из улиц Владивостока после мощного ливня, накрывшего город, затоплена грязевыми потоками – на неё как будто сошёл сель. Водители не могут выехать со двора без посторонней помощи.

Чтобы зайти в подъезд, тоже нужна хорошая физическая подготовка и координация. По пути домой через грязевые потоки можно лишиться и обуви. Впрочем, некоторые горожане предусмотрительно переобулись в резиновые сапоги.

На центральных улицах – реки, ливнёвки не справляются с нахлынувшей водой. Бурный поток размыл трамвайные пути.

Ночь во Владивостоке прошла в режиме повышенной готовности – в городе действовало штормовое предупреждение. Дождь, говорят синоптики, будет идти ещё и завтра.

Тропический залповый ливень накрыл накануне и Москву. За час треть месячной нормы осадков с градом, грозой и шквалистым ветром. В церковь на Большой Ордынке ударила молния, начался пожар. В метро движение от "Автозаводской" до "Орехово" даже пришлось закрыть из-за деревьев, опасно наклонившихся на открытом участке маршрута. На расчистку улиц и дорог вышли 300 бригад и 290 единиц техники. Буквально за несколько часов коммунальщики справились с последствиями ливня.

Александра Панина. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Последствия ливня во Владивостоке
Последствия ливня во Владивостоке
Упавшее дерево
Упавшее дерево
Последствия ливня во Владивостоке
Последствия ливня во Владивостоке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.