Владивосток затопили грязевые потоки

На центральных улицах - реки, ливневки не справляются с нахлынувшей водой

300 коммунальных бригад ликвидировали последствия сильнейшей непогоды в Москве. Накануне на столицу обрушился мощнейший ливень, буквально за час выпала треть месячной нормы осадков. Повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, есть пострадавшие. Стихия сегодня накрыла и Приморский край.

Это даже не лужи, больше похоже на болото. Одна из улиц Владивостока после мощного ливня, накрывшего город, затоплена грязевыми потоками – на неё как будто сошёл сель. Водители не могут выехать со двора без посторонней помощи.

Чтобы зайти в подъезд, тоже нужна хорошая физическая подготовка и координация. По пути домой через грязевые потоки можно лишиться и обуви. Впрочем, некоторые горожане предусмотрительно переобулись в резиновые сапоги.

На центральных улицах – реки, ливнёвки не справляются с нахлынувшей водой. Бурный поток размыл трамвайные пути.

Ночь во Владивостоке прошла в режиме повышенной готовности – в городе действовало штормовое предупреждение. Дождь, говорят синоптики, будет идти ещё и завтра.

Тропический залповый ливень накрыл накануне и Москву. За час треть месячной нормы осадков с градом, грозой и шквалистым ветром. В церковь на Большой Ордынке ударила молния, начался пожар. В метро движение от "Автозаводской" до "Орехово" даже пришлось закрыть из-за деревьев, опасно наклонившихся на открытом участке маршрута. На расчистку улиц и дорог вышли 300 бригад и 290 единиц техники. Буквально за несколько часов коммунальщики справились с последствиями ливня.

Александра Панина. "ТВ Центр".

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