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Лавров рассказал о давлении Запада на Украину

11:51
  • пятница
  • 08 июля 2022

Киев заставляют использовать зарубежное оружие против мирного населения

Энергетическая и продовольственная безопасность и глобальные вопросы международной повестки сегодня находятся в центре внимания министров иностранных дел "Большой двадцатки". В Индонезии состоялось заседание глав МИД.

Без скандалов не обошлось. Организаторы отменили традиционное фотографирование участников. По данным СМИ, причиной стала позиция некоторых стран, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена. Ситуацию прокомментировал Сергей Лавров, отметив, что и не приглашал никого фотографироваться.

Также глава нашего МИД рассказал, что государства G7 накануне проигнорировали приветственный приём, организованный Индонезией. И это демонстрирует их понимание вежливости и этикета. В рамках мероприятия министр уже провёл несколько встреч, впереди ещё ряд переговоров. В ходе совещания говорили и о ситуации на Украине. Сергей Лавров подчеркнул, что раздвоенность мнения Запада по вопросу урегулирования говорит не о заботе о гражданах, а об идеологии.

"Говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу. А заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбёжек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем по сути дела ежедневно. И с этим, конечно, смириться мы не можем", - сказал Лавров.

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