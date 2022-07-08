Собянин поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности

Телеграмма опубликована на сайте мэра

В России сегодня впервые официально отмечают День семьи, любви и верности. Поздравление жителям столицы направил Сергей Собянин. Телеграмма опубликована на сайте мэра.

Праздник связан с почитанием святых Петра и Февронии Муромских, чья жизнь является образцом взаимной любви и преданности. Мэр подчеркнул, что семья - главный источник радости и счастья, надёжный оплот для каждого человека. Именно в семье он учится уважать старших, получает первые уроки добра и любви, лучше понимает родную историю и культуру.

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