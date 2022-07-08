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Покушение на Синдзо Абэ: врачи борются за жизнь экс-премьера

11:35
  • пятница
  • 08 июля 2022

По данным СМИ, политик находится в состоянии клинической смерти

Главная международная новость дня - покушение на японского экс-премьера Синдзо Абэ. Утром на предвыборном митинге раздались выстрелы. Политик в больнице без сознания. Подозреваемый задержан. Слова сочувствия в связи с произошедшим выразил на полях саммита G20 Сергей Лавров.
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Небольшой предвыборный митинг в городе Нара – столице одноимённой префектуры. Речи произносят прямо на уличном перекрёстке. Минимум полиции, обстановка максимально простая. На небольшую трибуну поднимается Синдзо Абэ – он поддерживает одного из кандидатов. Начинает говорить, раздаются два выстрела. Экс-премьер падает после второго. Какое-то время он находится в сознании и, судя по кадрам, даже может идти, опираясь на плечи телохранителей. На вертолёте истекающего кровью политика экстренно перевозят в университетский госпиталь, где состояние резко ухудшается. Медики сообщают об "остановке сердца и лёгких", то есть, клинической смерти. Впрочем, официально об этом ещё не объявлено. По словам министра обороны – младшего брата Абэ – ему делают переливание крови.

Следственные органы уже ведут допрос подозреваемого. Им оказался Тэцуя Ямагами – 41-летний местный житель. Бывший моряк стрелял премьеру в спину из короткого дробовика, обёрнутого в чёрный пакет. При задержании сопротивления не оказал. И уже признался: был противником политики Абэ и хотел его убить.

Новость о покушении для японцев стала настоящим шоком. Политические убийства для страны не характерны. И отношение к премьеру, побившему рекорд по продолжительности пребывания у власти, в целом, было уважительным.

"Я поражён. Я не ожидал, что нечто подобное произойдёт в Японии. Он был премьером, который имел собственную позицию. Я надеюсь, что его спасут", - говорит Коки Такада.

"Я в шоке от произошедшего. Он так долго был премьер-министром. Это просто невероятно", - говорит Кадзумо Эндо.

"Из-за пандемии коронавируса Япония стала слабее. Думаю, проблемы в экономике могли спровоцировать это нападение", - рассуждает Такаюки Симамото.

С осуждением произошедшего уже выступили все основные политические партии Японии. Глава правительства Фумио Кисида отменил свои планы и возвращается в Токио. Послезавтра в стране должны стартовать выборы в верхнюю палату парламента. Однако в Конституционно-демократической партии уже предложили их перенести.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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Момент покушения на Синдзо Абэ
Момент покушения на Синдзо Абэ
Выступление Синдзо Абэ
Выступление Синдзо Абэ
Подозреваемый в покушении на Синдзо Абэ
Подозреваемый в покушении на Синдзо Абэ
Орудия покушения на Синдзо Абэ
Орудия покушения на Синдзо Абэ
Место покушения на Синдзо Абэ
Место покушения на Синдзо Абэ
Эвакуация раненного Синдзо Абэ
Эвакуация раненного Синдзо Абэ
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