Покушение на Синдзо Абэ: врачи борются за жизнь экс-премьера

По данным СМИ, политик находится в состоянии клинической смерти

Главная международная новость дня - покушение на японского экс-премьера Синдзо Абэ. Утром на предвыборном митинге раздались выстрелы. Политик в больнице без сознания. Подозреваемый задержан. Слова сочувствия в связи с произошедшим выразил на полях саммита G20 Сергей Лавров.

Небольшой предвыборный митинг в городе Нара – столице одноимённой префектуры. Речи произносят прямо на уличном перекрёстке. Минимум полиции, обстановка максимально простая. На небольшую трибуну поднимается Синдзо Абэ – он поддерживает одного из кандидатов. Начинает говорить, раздаются два выстрела. Экс-премьер падает после второго. Какое-то время он находится в сознании и, судя по кадрам, даже может идти, опираясь на плечи телохранителей. На вертолёте истекающего кровью политика экстренно перевозят в университетский госпиталь, где состояние резко ухудшается. Медики сообщают об "остановке сердца и лёгких", то есть, клинической смерти. Впрочем, официально об этом ещё не объявлено. По словам министра обороны – младшего брата Абэ – ему делают переливание крови.

Следственные органы уже ведут допрос подозреваемого. Им оказался Тэцуя Ямагами – 41-летний местный житель. Бывший моряк стрелял премьеру в спину из короткого дробовика, обёрнутого в чёрный пакет. При задержании сопротивления не оказал. И уже признался: был противником политики Абэ и хотел его убить.

Новость о покушении для японцев стала настоящим шоком. Политические убийства для страны не характерны. И отношение к премьеру, побившему рекорд по продолжительности пребывания у власти, в целом, было уважительным.

"Я поражён. Я не ожидал, что нечто подобное произойдёт в Японии. Он был премьером, который имел собственную позицию. Я надеюсь, что его спасут", - говорит Коки Такада.

"Я в шоке от произошедшего. Он так долго был премьер-министром. Это просто невероятно", - говорит Кадзумо Эндо.

"Из-за пандемии коронавируса Япония стала слабее. Думаю, проблемы в экономике могли спровоцировать это нападение", - рассуждает Такаюки Симамото.

С осуждением произошедшего уже выступили все основные политические партии Японии. Глава правительства Фумио Кисида отменил свои планы и возвращается в Токио. Послезавтра в стране должны стартовать выборы в верхнюю палату парламента. Однако в Конституционно-демократической партии уже предложили их перенести.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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