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Британскому послу запретили посещать Совфед

10:32
  • пятница
  • 08 июля 2022

В ответ на аналогичные действия Лондона

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности ответил на запрет сотрудникам посольства России в Лондоне посещать здание парламента Великобритании.

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"В качестве ответной меры отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в России и другим сотрудникам дипломатического посольства", - цитирует ТАСС главу комитета Вячеслава Тимченко.

Он уточнил, что решение принято единогласно.

Как подчеркнул сенатор, данную ситуацию нельзя было оставить без реакции.

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