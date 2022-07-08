Британскому послу запретили посещать Совфед

В ответ на аналогичные действия Лондона

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности ответил на запрет сотрудникам посольства России в Лондоне посещать здание парламента Великобритании.

"В качестве ответной меры отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в России и другим сотрудникам дипломатического посольства", - цитирует ТАСС главу комитета Вячеслава Тимченко.

Он уточнил, что решение принято единогласно.

Как подчеркнул сенатор, данную ситуацию нельзя было оставить без реакции.

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