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В России с коронавирусом госпитализированы еще 1266 человек

11:05
  • пятница
  • 08 июля 2022

Выявлено 3464 случая

За сутки в России госпитализированы 1266 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3464 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 556 человек, из них госпитализированы 127 пациентов.

Выздоровели за сутки 2787 человек. Скончались 49 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18455274 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381499 летальных исходов и 17882978 выздоровевших.

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