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Захарова указала на проблемы западных СМИ с арифметикой

10:59
  • пятница
  • 08 июля 2022

Попытка бойкота России на G20 провалилась

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила в Telegram, что освещающая министерскую встречу G20 западная пресса занята одним: попыткой выяснить, кто кого бойкотировал.

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"Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Западу не актуальна ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика. Заказ - отработать бойкот любой ценой.

"Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала", - заключила дипломат.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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