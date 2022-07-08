Захарова указала на проблемы западных СМИ с арифметикой

Попытка бойкота России на G20 провалилась

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила в Telegram, что освещающая министерскую встречу G20 западная пресса занята одним: попыткой выяснить, кто кого бойкотировал.

"Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Западу не актуальна ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика. Заказ - отработать бойкот любой ценой.

"Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала", - заключила дипломат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"