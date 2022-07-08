Четыре человека пострадали в массовом ДТП на юге МКАД

Произошел разлив топлива

Четыре человека пострадали после столкновения девяти машин на юге Москве.

ДТП произошло на 38-м километре внешней стороны МКАД. На опубликованном Депрансом видео заметно, что в какой-то момент едущая в потоке машина резко тормозит и в нее врезаются остальные.

Предварительно, причиной аварии стал отрыв колеса у автомобиля Lada, который двигался по крайней правой полосе.

В результате аварии произошел разлив топлива, пишет РИА Новости со ссылкой на ГОЧСиПБ. Кроме того, перевернулся "Камаз", перевозивший металлические трубы.

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