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Рогозин заявил, что США попрали принцип "космос вне политики"

11:26
  • пятница
  • 08 июля 2022

Глава "Роскосмоса" отреагировал на заявление NASA

NASA выпустило заявление, в котором осудило использование МКС в политических целях для поддержки операции на Украине. До этого "Роскосмос" опубликовал фотографии космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова с флагом ЛНР.

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На заявление американского космического агентства отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Будем делать на российском сегменте все, что считаем нужным и полезным. А западным партнерам советую отменить свои дурацкие санкции, если хотят нормализации профессиональных отношений", - написал он в Telegram.

Рогозин добавил, что сами США грубо попрали принцип "космос вне политики", лишив Россию доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов.

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
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