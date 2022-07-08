Рогозин заявил, что США попрали принцип "космос вне политики"

Глава "Роскосмоса" отреагировал на заявление NASA

NASA выпустило заявление, в котором осудило использование МКС в политических целях для поддержки операции на Украине. До этого "Роскосмос" опубликовал фотографии космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова с флагом ЛНР.

На заявление американского космического агентства отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Будем делать на российском сегменте все, что считаем нужным и полезным. А западным партнерам советую отменить свои дурацкие санкции, если хотят нормализации профессиональных отношений", - написал он в Telegram.

Рогозин добавил, что сами США грубо попрали принцип "космос вне политики", лишив Россию доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"