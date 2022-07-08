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Суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции

11:45
  • пятница
  • 08 июля 2022

Прокуратура просила об условном сроке

Федеральный уголовный суд Швейцарии оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего главу УЕФА Мишеля Платини по делу о мошенничестве и коррупции, передает AFP.

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Прокуратура требовала для бывших функционеров 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно.

Речь шла о незаконной выплате со стороны ФИФА 2 миллионов швейцарских франков в пользу Платини. Кроме того, их подозревали в злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

Блаттеру 86 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. В 2015 году был отстранен от футбольной деятельности. Платини 67 лет, его также отстранили от футбола.

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