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В МИД России назвали покушение на Абэ актом терроризма

11:53
  • пятница
  • 08 июля 2022

Преступник должен быть наказан

МИД России шокирован покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

Это преступление - акт терроризма, которому нет оправдания, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомтства Мария Захарова.

"Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания", - говорится в сообщении.

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