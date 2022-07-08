В МИД России назвали покушение на Абэ актом терроризма

Преступник должен быть наказан
МИД России шокирован покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Это преступление - акт терроризма, которому нет оправдания, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомтства Мария Захарова.
"Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания", - говорится в сообщении.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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