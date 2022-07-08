Детский омбудсмен России усыновила ребенка из Донбасса

8 июля празднуется День семьи, любви и верности

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова рассказала об усыновлении мальчика из Донбасса.

"Мы сегодня со своей семьей участвуем в торжествах в самом сердце этого праздника, в Муроме. Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник", - сказала она в эфире "России-24".

По словам омбудсмена, решения руководства страны направлены на приоритеты во внутренней политике: это в том числе бережное отношение к традициям.

Кроме того, продолжила Львова-Белова, государством предпринимаются серьезные усилия для сохранения института семьи. В частности, вернулось звание "Мать-героиня".

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