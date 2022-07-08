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В Одесской области уничтожены две британские установки Harpoon

12:43
  • пятница
  • 08 июля 2022

В Краматорске уничтожены более 150 националистов

Министерство обороны России в ходе брифинга в пятницу сообщило об уничтожении до 290 украинских военных в результате огневого поражения батальона теробороны в Очакове.

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Также стало известно, что российские самолеты Су-35 сбили в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области. Высокоточным оружием морского базирования уничтожены две британские установки ракетного комплекса Harpoon в Одесской области.

Кроме того, ВКС России поразили две украинские пусковые установки комплекса "Точка-У". В Краматорске уничтожены более 150 националистов.

ПВО России за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ в ДНР и 9 беспилотников в Херсонской области.

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