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Ниинисте разрешил установить заграждения на границе с Россией

12:47
  • пятница
  • 08 июля 2022

Документ вступит в силу через неделю

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией.
Финляндия решила построить забор на границе с Россией

Документ вступит в силу 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

Как говорится в пояснительной записке, строительство забора позволит "лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны". Барьеры планируют возвести на границе с Россией протяженностью 1300 километров

Накануне закон принял финский парламент, хотя документ противоречит нормам Европейского союза, касающихся предоставления убежища.

5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации.

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