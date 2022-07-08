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Песков объяснил фразу Путина о спецоперации "всерьез пока не начинали"

12:54
  • пятница
  • 08 июля 2022

Потенциалы двух стран совершенно несоизмеримы

В Кремле прокомментировали слова президента Владимира Путина о военном потенциале Украины и России.
Путин предложил Западу попробовать победить Россию

"Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников они буквально абсурдны (заявления о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы – прим. ред.), - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  

Ранее Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы России и Украины несоизмеримы, наша страна "всерьез пока еще ничего и не начинала".

"Желание Запада воевать с нами до последнего украинца - это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы по большому счету всерьез еще ничего не начинали", - предупредил глава государства.

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