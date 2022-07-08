У посольства Великобритании появились таблички с новым адресом – площадь ЛНР

Инициативу поддержали 57% москвичей

Табличку с новым адресом "площадь Луганской Народной Республики" установили у посольства Великобритании в Москве.

Решение приняли москвичи на сайте "Активный гражданин", инициатива исходила от депутатов Московской городской думы. Участие в голосовании приняли 109 603 человека. Вариант размещения площади на Смоленской набережной поддержали 57% (62 305 человек).

"Москвичи выбирали из тех локаций, где можно было разместить это название, было несколько предложений. <…> Были варианты у посольства Германии, пространство между посольствами Литвы и Бельгии", - сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Новый адрес посольства Великобритании в Москве теперь выглядит так: площадь Луганской Народной Республики, вл. 1. Прежний адрес стал недействительным.

Ранее москвичи также голосованием в "Активном гражданине" выбрали название для площади напротив посольства США. Посольство США в России официально получило свой новый адрес – Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1.

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