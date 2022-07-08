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Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ

13:05
  • пятница
  • 08 июля 2022

Светлая память об этом замечательном человеке, написал российский лидер в телеграмме

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Телеграмма главы государства адресована жене и матери политика.

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"Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами", - написал Путин.

По словам российского лидера, он поддерживал с Синдзо Абэ регулярные контакты, в которых "в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества".

"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - добавил Путин, пожелав Ёко Абэ и Акиэ Абэ стойкости и мужества перед лицом этой "тяжелой, невосполнимой утраты".

Нападение на Синдзо Абэ произошло утром 8 июля в городе Нара во время уличного выступления политика в ходе предвыборной кампании. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Позднее он заявил полиции, что был недоволен политикой Абэ и намеревался его убить. Политик был экстренно госпитализирован с огнестрельными ранениями в грудь и шею. Врачам не удалось спасти его жизнь.

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