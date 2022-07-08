Лавров: Запад не позволяет Украине перейти к мирному процессу

Разговаривать с Западом не о чем, считает российский министр

Западные страны использовали площадку G20 не для тех целей, ради которых она создавалась. Такое заявление сделал Сергей Лавров по итогам совещания Министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индонезии. Среди тем - продовольственная и энергетическая безопасность, глобальные международные вызовы. Но некоторые участники вместо диалога попытались устроить бойкот России.

На основную сессию глав МИДов стран, входящих в G20, Лавров и Блинкен приезжают с разницей в несколько минут. Сначала российский министр. Затем госсекретарь США, который пытался подговорить коллег по G20 устроить России бойкот. Однако план этот явно провалился. Хотя западная пресса уже успела раструбить о мнимом успехе.

"Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих. Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Тут достаточно посмотреть, как проходило заседание, где присутствовали представители всех стран, входящих в G20. А ещё российский министр провел на полях саммита и ряд личных встреч. В их числе - переговоры с главой МИД Турции, коллегами из Китая, Аргентины. А ещё беседы, что называется, "на ногах". На этом фоне новость о том, что из-за отказа представителей семи стран фотографироваться с Лавровым пришлось отменить традиционную фотосессию, быстро поблекла. Хотя из этого и пытались раздуть скандал.

"Я же никого не приглашал фотографироваться. А что касается их присутствия или отсутствия в зале, все были в зале, когда началось заседание. Я не считал необходимым делать какие-то жесты, я слушал, мне было интересно понять, чем Запад дышит сегодня. Но то, что они G20 использовали не ради тех целей, ради которых она создавалась, это очевидно", - заявил Сергей Лавров.

Фактически "двадцатка" разделилась на два лагеря. Одни хотят нормальных, прагматичных отношений с Москвой, учитывая взаимные интересы и выгоду. Другие, и их, кстати, меньшинство, слепо следуют в фарватере интересов США, которые и этот форум G20 пытаются превратить в конфронтационную площадку для критики России.

Вопросов, которые стоило бы обсудить в таком широком формате и правда слишком много: продовольственный кризис, энергетический. Без России эти проблемы не решить. И Москва готова помогать, подчеркнул Лавров. Но на Западе пока только мешают. Как и в ситуации с Украиной, толкая её к продолжению войны.

"Говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу. А заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбёжек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем, по сути дела, ежедневно. И с этим, конечно же, смириться мы не можем", - заявил Лавров.

Украину на саммите G20 обсуждать, конечно, будут. Однако большая часть стран, входящих в двадцатку, уже дала понять, что это второстепенный вопрос. И нужно сосредоточится на других, более значимых темах. Примет ли в их дискуссиях личное участие президент Путин, которого в Индонезию пригласили, Кремль пока не подтвердил.

Александр Панюшкин, Ирина Захарова, "ТВ Центр".

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