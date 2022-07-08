Матвиенко предложила сенаторам посетить Донбасс

Нужно проверить, чего не хватает жителям ДНР и ЛНР

Совет Федерации проводит последнее заседание весенней сессии. На повестке - более 130 вопросов. Сенаторы уже приняли закон об обеспечении контртеррористических и иных операций ВС России за рубежом, который позволит вводить спецмеры в области экономики. Рассмотрят документ о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, которые были направлены на работу в Донбасс.

Сегодня в Совфеде подводят итоги и говорят о планах. Так, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР.

"Это должны быть серьезные продуманные поездки с решением тех задач, которые были озвучены. Поддержка местных органов власти. С учетом вашего опыта проверить, как идут работы, к чему надо подключиться. В чем есть нужда конкретно, стройматериалы, медикаменты, как идет подготовка школ к 1 сентября на этих территориях, в чем надо помочь, чтобы дети 1 сентября пришли в школу", - сказала Матвиенко.

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