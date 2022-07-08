ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко предложила сенаторам посетить Донбасс

14:38
  • пятница
  • 08 июля 2022

Нужно проверить, чего не хватает жителям ДНР и ЛНР

Совет Федерации проводит последнее заседание весенней сессии. На повестке - более 130 вопросов. Сенаторы уже приняли закон об обеспечении контртеррористических и иных операций ВС России за рубежом, который позволит вводить спецмеры в области экономики. Рассмотрят документ о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, которые были направлены на работу в Донбасс.

Сегодня в Совфеде подводят итоги и говорят о планах. Так, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР.

"Это должны быть серьезные продуманные поездки с решением тех задач, которые были озвучены. Поддержка местных органов власти. С учетом вашего опыта проверить, как идут работы, к чему надо подключиться. В чем есть нужда конкретно, стройматериалы, медикаменты, как идет подготовка школ к 1 сентября на этих территориях, в чем надо помочь, чтобы дети 1 сентября пришли в школу", - сказала Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Совет Федерации
Совет Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.