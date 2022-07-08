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Во Владивосток после учений вернулись корабли Тихоокеанского флота

15:05
  • пятница
  • 08 июля 2022

Военные отработали несколько боевых заданий

Во Владивосток после масштабных учений вернулись корабли Тихоокеанского флота. За два месяца отработаны важнейшие задачи. Моряки отразили атаку условного противника, преодолели район с предполагаемыми минами.

Даже такая дождливая погода не испортила праздничное настроение родственникам и друзьям моряков. Ведь они почти два месяца ждали своих близких из дальнего похода. И сейчас экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" возвращаются домой. Жены моряков говорят, что привыкнуть к долгим разлукам с близкими невозможно. Встречать любимых домашней выпечкой уже стало традицией.

На масштабных учениях военные отработали несколько боевых заданий. По одной из легенд, подлодка условного противника приблизилась к корвету "Гремящий" и была готова применить торпедное оружие. С помощью противолодочного комплекса "Ответ" моряки обнаружили цель и предотвратили атаку.

"Российских моряков, несмотря ни на какие санкции, встречают как всегда: как друзей, помощников", - заявил Алексей Анциферов, старший отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота, капитан первого ранга.

Но прием дома, конечно, самый теплый. После официальных поздравлений наконец- то можно обнять родных. Впереди у моряков - небольшая передышка. А значит есть возможность провести время дома. В День семьи, любви и верности - это лучший подарок.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

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