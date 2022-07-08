Во Владивосток после учений вернулись корабли Тихоокеанского флота

Военные отработали несколько боевых заданий

Во Владивосток после масштабных учений вернулись корабли Тихоокеанского флота. За два месяца отработаны важнейшие задачи. Моряки отразили атаку условного противника, преодолели район с предполагаемыми минами.

Даже такая дождливая погода не испортила праздничное настроение родственникам и друзьям моряков. Ведь они почти два месяца ждали своих близких из дальнего похода. И сейчас экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" возвращаются домой. Жены моряков говорят, что привыкнуть к долгим разлукам с близкими невозможно. Встречать любимых домашней выпечкой уже стало традицией.

На масштабных учениях военные отработали несколько боевых заданий. По одной из легенд, подлодка условного противника приблизилась к корвету "Гремящий" и была готова применить торпедное оружие. С помощью противолодочного комплекса "Ответ" моряки обнаружили цель и предотвратили атаку.

"Российских моряков, несмотря ни на какие санкции, встречают как всегда: как друзей, помощников", - заявил Алексей Анциферов, старший отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота, капитан первого ранга.

Но прием дома, конечно, самый теплый. После официальных поздравлений наконец- то можно обнять родных. Впереди у моряков - небольшая передышка. А значит есть возможность провести время дома. В День семьи, любви и верности - это лучший подарок.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

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