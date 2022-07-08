Ночной велофестиваль и сплав на байдарках: куда пойти на выходных в Москве

Горожан зовут на фестиваль и выставку

Впереди - выходные. Отдохнём от офисного шума, не покидая мегаполис. Отметим день рождения новой Москвы, потанцуем с народами России, окажемся между прошлым и будущим, прокатимся на велосипедах по ночному городу. А хватит сил, ещё и на байдарках сплавимся.

Новой Москве исполнилось 10 лет. Праздничная программа – большая. Отличное настроение гарантировано благодаря фестивалю народов России. Репетиции - в самом разгаре. Лучшие творческие силы из разных округов готовятся показать себя во всей красе. Цель фестиваля - как можно больше рассказать о тех, кто живёт с нами рядом.

В парке "Красная Пахра" можно будет окунуться в самобытную культуру Таджикистана, Армении, Татарстана, Азербайджана, Белоруссии с уникальными костюмами, песнями, танцами и национальной кухней.

"Такие фестивали дают возможность проникнуть в культуру, обычаи, традиции народов России. Дают возможность пообщаться, узнать глубже, интереснее историю", - заявил Игорь Окунев, первый заместитель префекта ТиНАО.

Парк "Кузьминки-Люблино" приглашает на остроумную прогулку во времени. В роскошной усадьбе, возведённой двести с лишним лет назад по личному вкусу весельчака и богача Николая Дурасова, открылась выставка работ современных художников с затерявшимися во Вселенной космонавтами Дарьи Котляровой и гигантскими зайцами Тёмы Сюлева.

"С одной стороны, мне очень было важно соблюсти эту историю. С другой, дать новый виток этому помещению, этому пространству", - сказала Полина Аскери, куратор выставки "Между прошлым и будущим".

В самой усадьбе такому неожиданному соседству очень рады.

"На нашей выставке есть детская комната, где стоят настоящие лошадки исторические, на которых можно покататься среди картин современных художников", - заявила Анастасия Садилова, первый заместитель директора государственного музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

На выходных в Москве можно набрать недетскую скорость. Музыка, неоновые огни, приятные призы. Завтра в столице стартует ночной велофестиваль, приуроченный ко дню Московского транспорта. Увлекательная прогулка длиной в 20 километров пройдёт от Суворовской площади до Болотной улицы.

"Мы ждём около 25 тысяч человек. Дресс-код - неоновая вечеринка. Приходите в светящейся одежде. А велосипеды украшайте светоотражателями", - рассказала Юлия Темникова, руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Светоотражатели не понадобятся тем, кто решит опробовать уникальный водный маршрут. Сплав на байдарках по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу - это возможность побыть наедине с природой на территории национального парка. Друг друга сменяют тростниковые заросли, чистые заводи и болота. Если не шуметь, появится реальная возможность увидеть кабанов, пятнистых оленей и бобров. А если будут в настроении, то и пообщаться с ними.

"Можно встретить и ондатру, и бобра. У нас случай был - вдалеке видели, как плыл лось", - говорит Рустам Якубов, директор национального парка "Лосиный остров".

Физическая подготовка роли не играет - управлять байдаркой легко. Главное, не пропустить и разглядеть самое редкое и важное - в природе и в себе.

Ольга Стрельцова, Вадим Тищенко, Станислав Чубин, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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