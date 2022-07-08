ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ночной велофестиваль и сплав на байдарках: куда пойти на выходных в Москве

15:08
  • пятница
  • 08 июля 2022

Горожан зовут на фестиваль и выставку

Впереди - выходные. Отдохнём от офисного шума, не покидая мегаполис. Отметим день рождения новой Москвы, потанцуем с народами России, окажемся между прошлым и будущим, прокатимся на велосипедах по ночному городу. А хватит сил, ещё и на байдарках сплавимся.

Новой Москве исполнилось 10 лет. Праздничная программа – большая. Отличное настроение гарантировано благодаря фестивалю народов России. Репетиции - в самом разгаре. Лучшие творческие силы из разных округов готовятся показать себя во всей красе. Цель фестиваля - как можно больше рассказать о тех, кто живёт с нами рядом.

В парке "Красная Пахра" можно будет окунуться в самобытную культуру Таджикистана, Армении, Татарстана, Азербайджана, Белоруссии с уникальными костюмами, песнями, танцами и национальной кухней.

"Такие фестивали дают возможность проникнуть в культуру, обычаи, традиции народов России. Дают возможность пообщаться, узнать глубже, интереснее историю", - заявил Игорь Окунев, первый заместитель префекта ТиНАО.

Парк "Кузьминки-Люблино" приглашает на остроумную прогулку во времени. В роскошной усадьбе, возведённой двести с лишним лет назад по личному вкусу весельчака и богача Николая Дурасова, открылась выставка работ современных художников с затерявшимися во Вселенной космонавтами Дарьи Котляровой и гигантскими зайцами Тёмы Сюлева.

"С одной стороны, мне очень было важно соблюсти эту историю. С другой, дать новый виток этому помещению, этому пространству", - сказала Полина Аскери, куратор выставки "Между прошлым и будущим".

В самой усадьбе такому неожиданному соседству очень рады.

"На нашей выставке есть детская комната, где стоят настоящие лошадки исторические, на которых можно покататься среди картин современных художников", - заявила Анастасия Садилова, первый заместитель директора государственного музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

На выходных в Москве можно набрать недетскую скорость. Музыка, неоновые огни, приятные призы. Завтра в столице стартует ночной велофестиваль, приуроченный ко дню Московского транспорта. Увлекательная прогулка длиной в 20 километров пройдёт от Суворовской площади до Болотной улицы.

"Мы ждём около 25 тысяч человек. Дресс-код - неоновая вечеринка. Приходите в светящейся одежде. А велосипеды украшайте светоотражателями", - рассказала Юлия Темникова, руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Светоотражатели не понадобятся тем, кто решит опробовать уникальный водный маршрут. Сплав на байдарках по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу - это возможность побыть наедине с природой на территории национального парка. Друг друга сменяют тростниковые заросли, чистые заводи и болота. Если не шуметь, появится реальная возможность увидеть кабанов, пятнистых оленей и бобров. А если будут в настроении, то и пообщаться с ними.

"Можно встретить и ондатру, и бобра. У нас случай был - вдалеке видели, как плыл лось", - говорит Рустам Якубов, директор национального парка "Лосиный остров".

Физическая подготовка роли не играет - управлять байдаркой легко. Главное, не пропустить и разглядеть самое редкое и важное - в природе и в себе.

Ольга Стрельцова, Вадим Тищенко, Станислав Чубин, Сергей Ким, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Московский ночной велофестиваль
Московский ночной велофестиваль
Московский ночной велофестиваль
Московский ночной велофестиваль
Чемпионат России по гребле на байдарках
Чемпионат России по гребле на байдарках
Фестиваль "Новая Москва"
Фестиваль "Новая Москва"
Фестиваль "Новая Москва"
Фестиваль "Новая Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.