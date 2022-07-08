Мужчину задержали за вандализм в московском метро

Инцидент произошел на станции "Баррикадная"

19-летний приезжий на станции метро "Баррикадная" поссорился со своей девушкой. Злость решил выместить на поезде. Что уж там сказала любимая, теперь полицейские записывают в протоколы. Но в ответ молодой человек начал избивать рюкзаком стены, пол, скамейку.

Девушка, похоже, привыкла к такому потоку эмоций своего кавалера. Даже пыталась его урезонить, но безрезультатно. Досталось и подошедшему на платформу поезду. Он лишился зеркала заднего вида. Горячего Ромео задержали. Заведено дело по статье "Вандализм".

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