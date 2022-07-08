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Ряд московских улиц закроют для движения транспорта в выходные

15:08
  • пятница
  • 08 июля 2022

Ограничения связаны с велозабегами и праздником Курбан-байрам

В эти выходные в городе будет много ограничений движения, в связи с различными мероприятиями. Завтра мусульмане отмечают Курбан-байрам. Во всех четырех мечетях пройдет праздничная молитва. В связи с этим будет перекрыто движение транспорта в районе Мемориальной мечети на Поклонной горе, вокруг Соборной мечети на проспекте Мира и исторической мечети на Большой Татарской улице.

Ограничивать движение планируют завтра и в связи с проведением сразу нескольких велозабегов. Один из них пройдет в самом центре Москвы. С шести утра до полудня нельзя будет проехать в районе Красной площади и Лубянки.

Вечером состоится Московской ночной велофестиваль. С половины седьмого вечера перекроют улицы Самотечная и Дурова, а также Болотную площадь. Основные ограничения начнут действовать после 9 вечера. Затронут они ряд набережных, по которым будет следовать колонна велосипедистов. А еще улицу 1905 года и Тверской бульвар.

В субботу ожидается "Ночной забег". Стартуют бегуны в половине одиннадцатого вечера в "Лужниках". Пробегут по набережным до Кремля и обратно. И финишируют также в "Лужниках". Из-за этого временно будут закрыты для проезда ряд улиц в районе стадиона и набережные.

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