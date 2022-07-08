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Кремль: Россия способна гарантировать полную энергобезопасность Европы.

13:29
  • пятница
  • 08 июля 2022

Москва никогда не использовала газ или нефть в качестве оружия политического давления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать газ или нефть в качестве оружия политического давления.

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"Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы", - добавил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Песков, Россия способна гарантировать отсутствие "зашкаливающих счетов за электричество, тепло, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах".

Ранее в Германии призвал Канаду к решению вопроса с турбиной для "Северного потока". Берлин просит отправить турбину в ФРГ, если Оттавы хочет соблюсти юридические обязательства.

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