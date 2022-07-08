ВСУ нанесли удар по ГЭС в Херсонской области

Есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке (Херсонская область).

В результате удара есть пострадавшие, их количество выясняется, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

ПВО удалось отразить атаку и предотвратить выход из станции из строя. Гидроэлектростанция продолжает работать, она получила незначительные повреждения.

"ГЭС как работала, так и работает. Никаких серьезных повреждений ей нанесено не было", - заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Угрозы для Северо-Крымского канала нет.

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