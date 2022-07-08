Мантуров призвал не пользоваться принципом "в Китае дешевле"

Но и полностью отказываться от импорта нельзя

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в условиях западных санкций появляется исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности.

"Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта - он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей", - отметил министр (цитата по РИА "Новости").

Речь идет прежде всего про непродовольственные товары, уточнил Мантуров.

"Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом "ничего личного - в Китае дешевле", то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров", - также заявил глава Минпромторга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"