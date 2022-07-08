ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мантуров призвал не пользоваться принципом "в Китае дешевле"

14:14
  • пятница
  • 08 июля 2022

Но и полностью отказываться от импорта нельзя

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в условиях западных санкций появляется исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности.

Глава Минпромторга пообещал снижение цен на автомобили
Россия назвала Европу крупнейшим торгово-экономическим партнером

"Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта - он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей", - отметил министр (цитата по РИА "Новости").

Речь идет прежде всего про непродовольственные товары, уточнил Мантуров.

"Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом "ничего личного - в Китае дешевле", то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров", - также заявил глава Минпромторга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Денис Мантуров
Денис Мантуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.