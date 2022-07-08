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ВМФ передали первую подлодку-носитель "Посейдонов"

14:14
  • пятница
  • 08 июля 2022

На воду субмарину спустили в апреле 2019 года

Как сообщило предприятие "Севмаш", Военно-морскому флоту передали подводную лодку специального назначения "Белгород". Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи состоялась на заводе в Северодвинске.

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"Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана", - сказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"). Специально для системы "Посейдон" его переработали в проект 09852. На воду субмарину спустили в апреле 2019 года.

"Посейдон" - беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. Предназначается для доставки ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника.

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