Затопленные улицы и поваленные деревья: как Москва пережила мощный ливень

За час в столице выпало более трети месячной нормы осадков

Поваленные деревья, искорёженные автомобили и сорванные крыши - сегодня в Москве продолжают убирать то, что натворила стихия. А она накануне разошлась в городе не на шутку. За какой-то час в столице выпало более трети месячной нормы осадков. Некоторые улицы превратились в реки. Ураганный ветер сносил крыши и рекламные щиты.

Во дворе дома 21 по улице Лобанова сейчас убирают поваленные деревья, а главное, чинят крышу. Часть обшивки вместе со стропилами вчера сорвал ураганный ветер.

"Это было всего две минуты. Прям вот ураганный ветер, дождь, и такой сильный, огромный поток воды. Это уже после мы увидели, что и крышу, и все деревья повалены. Всего две минуты. Я из окна видела. А потом это всё улеглось, приехали сразу, и вот до сих пор убирают", - рассказывает очевидец разгула стихии.

Коммунальщики до сих пор устраняют последствия того, на что стихии понадобилось всего полчаса.

"Произошёл срыв кровли вместе со стропильной системой. Сейчас проводятся работы по разбору кровли, и подготавливаем её под спуск вниз. В течение 2-3 дней данное кровельное покрытие будет восстановлено в полном объёме", - сообщил заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник" Даниловского района Сергей Шашорин.

Тропический залповый ливень накрыл Москву накануне во второй половине дня. За час выпала треть месячной нормы осадков. Чтобы было понятно - на каждый квадратный метр вылилось около двух ведер воды. Плюс крупный град, гроза, молнии и шквалистый ветер до 23 м/с. В центре улицы затопило так, что некоторые горожане передвигались в специализированной обуви. Тяжелее всего пришлось юго-востоку и центру столицы. В церковь на Большой Ордынке ударила молния, начался пожар. Из-под купола пошёл белый дым, но пожарные быстро справились с огнём. Досталось и Останкинской башне. К счастью, обошлось без пожара.

В работу транспорта стихия, разразившаяся в час-пик, тоже внесла свои коррективы. В вестибюле станции "Павелецкая" воды было по щиколотку. Движение от "Автозаводской" до "Орехово" даже пришлось закрыть из-за деревьев, опасно наклонившихся на открытом участке зеленой линии. Дептранс оперативно пустил на этом маршруте автобусы. На Симоновском валу затопленным оказался целый жилой комплекс – по смытой со стен штукатурке безошибочно можно определить, откуда дул ветер и сколько принес воды.

Сейчас в пострадавших районах всё ещё убирают деревья. На улице Мастеркова они перегородили пешеходные дорожки и помяли припаркованные автомобили. С последствиями же ливня справиться удалось гораздо быстрее – буквально за несколько часов коммунальные службы освободили улицы и транспортные тоннели от воды. На расчистку улиц и дорог вышли 300 бригад и 290 единиц техники.

Александра Панина, Тимофей Проймин, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"