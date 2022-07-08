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Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

14:34
  • пятница
  • 08 июля 2022

До 15 лет лишения свободы

Верхняя палата парламента одобрила закон об ужесточении наказания за пытки.
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Документ предусматривает введение наказания в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если применение пытки повлекло смерть по неосторожности.

Закон также уточняет данное понятие в российском законодательстве. Отныне пытка – это любое действие либо бездействие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль, физические или нравственные страдания

Законопроект был внесен в Госдуму после того, как в октябре 2021 года были распространены видеозаписи из архива ФСИН с видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове.

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