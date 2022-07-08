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Путин принял участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах

15:05
  • пятница
  • 08 июля 2022

Президент поздравил сотрудников отрасли с наступающим днем рыбака

Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах.

"Капитан Вдовиченко", "Капитан Соколов" и "Гандвик-1" построены на отечественных верфях по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса с государственной поддержкой. Президент обратился к представителям судостроительных и рыбопромысловых компаний и поздравил всех сотрудников отрасли с наступающим днём рыбака.

"В России всегда пользовался уважением ваш нелёгкий труд. Это профессия, которая требует не только знаний, компетенций, но и особых человеческих качеств, надёжности и взаимовыручки. Хочу сказать всем вам спасибо за отличную работу, за верность и любовь к своему делу и пожелать успехов – вам и вашим близким", - заявил Путин.

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Поднятие флагов на рыбопромысловых судах
Поднятие флагов на рыбопромысловых судах
Владимир Путин
Владимир Путин
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