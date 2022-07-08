ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У России и Киргизии будет общая система ПВО

14:48
  • пятница
  • 08 июля 2022

Соглашение будет подписано в ближайшее время

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства о подписании соглашения с Киргизией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух государств, передает "Интерфакс".

Россия сняла ограничения на поездки в Киргизию и Армению
Киргизия отказалась вмешиваться в ситуацию вокруг Украины

Минобороны и МИД поручено провести переговоры с киргизской стороной переговоры и подписать указанное соглашение.

"В целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают Объединенную региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств участников Содружества Независимых Государств", - сказано в проекте соглашения.

На период действия соглашения Киргизия передаст России на безвозмездной основе земельный участок площадью 5 гектаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военные учения Киргизии
Военные учения Киргизии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.