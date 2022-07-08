У России и Киргизии будет общая система ПВО

Соглашение будет подписано в ближайшее время

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства о подписании соглашения с Киргизией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух государств, передает "Интерфакс".

Минобороны и МИД поручено провести переговоры с киргизской стороной переговоры и подписать указанное соглашение.

"В целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают Объединенную региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств участников Содружества Независимых Государств", - сказано в проекте соглашения.

На период действия соглашения Киргизия передаст России на безвозмездной основе земельный участок площадью 5 гектаров.

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