Россияне лидируют по числу сделок с турецкой недвижимостью

Также в топ-3 иранцы и иракцы

По итогам первых пяти месяцев 2022 года россияне стали лидерами среди покупателей недвижимости в Турции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию Kalinka Group.

"Доля иностранных покупателей в общей структуре сделок с недвижимостью в Турции с января по май 2022 года составила почти 5%. И россияне занимают в этом году лидирующую позицию", - сказал Александр Шибаев, директор по развитию Kalinka Group.

По его словам, россияне купили 3962 объекта недвижимости в Турции (доля в 15% среди иностранных покупателей). Далее в рейтинге идут Иран (14%) и Ирак (12%).

Всего за отчетный период иностранцы приобрели 27048 объектов недвижимости в Турции.

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