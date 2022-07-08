ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне лидируют по числу сделок с турецкой недвижимостью

15:18
  • пятница
  • 08 июля 2022

Также в топ-3 иранцы и иракцы

По итогам первых пяти месяцев 2022 года россияне стали лидерами среди покупателей недвижимости в Турции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию Kalinka Group.

Инфляция в Турции достигла максимума с 1995 года
Турция намерена сделать свою армию сильнейшей в мире

"Доля иностранных покупателей в общей структуре сделок с недвижимостью в Турции с января по май 2022 года составила почти 5%. И россияне занимают в этом году лидирующую позицию", - сказал Александр Шибаев, директор по развитию Kalinka Group.

По его словам, россияне купили 3962 объекта недвижимости в Турции (доля в 15% среди иностранных покупателей). Далее в рейтинге идут Иран (14%) и Ирак (12%).

Всего за отчетный период иностранцы приобрели 27048 объектов недвижимости в Турции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Недвижимость в Турции
Недвижимость в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.