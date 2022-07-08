Парламент ДНР отменил мораторий на смертную казнь

Исключительная мера наказания установлена только за особо тяжкие преступления

Мораторий на исполнение смертных приговоров в Донецкой Народной Республике отменен. Решение принял на заседании 8 июля парламент ДНР.

С 1 июля 2022 года вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики. В соответствии с этой редакцией, наказание в виде смертной казни вводилось с 1 января 2025 года, до этого времени действовал мораторий.

Однако, как отмечается в заявлении на сайте парламента, сегодня существует угроза территориальной целостности и интересам Донецкой Народной Республики. В этих условиях признано необходимым внести изменения в закон, положения о применении высшей меры наказания начинают действовать с момента их опубликования.

Подчеркивается, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Также к смертной казни суд может приговорить за преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке.

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