Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Козерогам не повредит отпуск, а Девам стоит обратить внимание на советы друзей

Овны

Ваш Марс не решается сказать ни "да", ни "нет", поэтому и вы пока топчетесь на месте. В этом нет ничего плохого. Отдыхайте! Лето бывает раз в году!

Тельцы

Вы на пороге перемен или больших открытий о маленьких вещах. Очень скоро вы посмотрите на привычные дела с нового ракурса. И обязательно это монетизируете.

Близнецы

Всем сестрам по серьгам: планеты помогают вам получить то, что вы заслужили. Добрые дела, сделанные когда-то, вдруг принесут свои плоды!

Раки

Ваше Солнце устремилось на поддержку Лунным узлам, а значит, вам будет легче находить смысл в своих занятиях. Какова цель всей этой суеты? Ответы скоро будут!

Львы

Причина вашего беспокойства или дискомфорта возникла давно, но вы это осознали совсем недавно. Теперь ваша задача – начать исправлять ситуацию, а звезды непременно помогут!

Девы

Вы редко прибегаете к помощи сарафанного радио, но сегодня тот самый день, когда это уместно. Вы получите от друзей или знакомых совет, важную информацию или нужный контакт.

Весы

Вы что-то поймут про свою работу, бизнес или профессию, которую выбрали. Сегодня день важных открытий, не стесняйтесь задавать вопросы и искать ответы в неожиданных источниках.

Скорпионы

Вы можете получить неожиданную помощь кого-то из членов семьи или выручить деньги от продажи ненужных вещей. Если вы сдаете в аренду жилье, сегодня можно поднять цену.

Стрельцы

Луна в вашем знаке в добрых отношениях с другими планетами. А значит мир настроен к вам доброжелательно. Сегодня можно договариваться, знакомиться, заключать сделки.

Козероги

Семейные узы для вас не пустой звук. И сегодня вы убедитесь в том, что это правильно. Парадокс, но звезды говорят, что вам не повредит отпуск, проведенный вдали от дома и родных.

Водолеи

Вам придется делать выбор между работой и домашними делами, и звезды советуют отдать предпочтение работе. Сейчас это важнее, а в выходные вы все наверстаете.

Рыбы

В вашем доме сгущаются тучки и в скором времени может грянуть дождь, если кое-то не озвучит свои обиды. Учитесь говорить о своих чувствах и привлекайте к этому остальных!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"