Страны Запада из-за санкций скатываются в каменный век

В США прогнозируется рекордная инфляция и массовые увольнения

Есть вещи, на которые можно смотреть вечно. Как течет вода. Как горит огонь и как Запад в борьбе с Россией стреляет себе уже даже не в ногу - во все жизненно важные органы. В Голландии, Германии и Италии - массовые протесты фермеров и пустые полки магазинов, Франции не хватает электричества, и все эксперты ожидают многочасовых отключений электроэнергии этой зимой, в Германии экспорт упал на дно. С начала 2021 года газ в ЕС подорожал на 700%. Не отстают и Штаты - там началась экономическая рецессия: падение рынков из-за антироссийских санкций обесценило американские акции уже на 9 триллионов.

Вот так теперь выглядят полки в магазинах Нидерландов (см. видео). Нет овощей и фруктов, мяса и молока. Хлеба, печенья и мороженого. Все имеющиеся запасы распроданы, а новых поставок нет. Голландские фермеры, которые должны кормить страну, теперь обещают заморить её голодом. Это они заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов. И перекрыли множество трасс. Всё это - знак протеста против власти.

Фермеры буквально объявили своему правительству войну. Они прямо это пишут на своих плакатах. А на один из митингов они привезли музейный танк "Шерман". В наступлении, как считают голландцы, хороши все средства. На дорогах фермеры поджигают обочины. Или сваливают на перекрестках тонны навоза. Такие же кучи, да ещё обильно политые жидким содержимым выгребных ям, крестьяне разливают у правительственных зданий.

Полиция в ответ уже применяет оружие. Было несколько случаев, когда фермеров пытались разогнать, открывая стрельбу. Есть пострадавшие. Но, судя по этим кадрам, трактор может взять верх над силовой машиной. Полицейское авто просто зацепили и утащили в лес с митинга. Причина всех этих выступлений в том, что правительство Нидерландов ввело жёсткие ограничения на выбросы азота в окружающую среду. Для крестьянских хозяйств это грозит банкротством. Потому что всех хотят заставить прекратить использовать удобрения, в том числе содержащие нитраты. Но с новым экоподходом XXI века урожая и поголовья скота будет меньше, да и на деле кризис уже тащит Европу не в будущее, а в прошлое. В Германии взрывную популярность обрела сеть магазинов, где можно купить просроченные продукты. Здесь всё для бедняков.

Число посетителей здесь выросло в четыре раза. Раньше большинство немцев брезговали ходить в подобные дискаунтеры - теперь их популярность растет. В ФРГ - рекордная инфляция. Только за месяц цены на продукты выросли на 7 процентов. А оплата коммуналки уже стала проблемой для абсолютного большинства жителей Германии. Начались ограничения поставок воды и электричества. Газета Bild сравнивает ситуацию с тяжелыми послевоенными временами.

Ради экономии отключают не только воду. В немецком Веймаре теперь позже зажигают уличные фонари. В Кёльне наполовину уменьшают яркость ночного освещения дорог и тротуаров. В Аугсбурге власти изучают возможность отключить ночью светофоры, подсветку зданий и фонтаны. Кроме того, в школах предлагается установить максимальную температуру в 21 градус. Это зимой. А сейчас, в жару, в стране готовы наложить вето на кондиционеры.

С начала 2021 года газ в ЕС подорожал на 700%. Цена за тысячу кубометров приближается к двум тысячам евро. Канцлер Германии Олаф Шольц винит во всём Россию, но ряд депутатов в парламенте уже в глаза говорит ему о провальной санкционной политике.

"Мы стоим на перед осколками вашей политики. Вы провоцируете, чтобы мы перестали получать газ. Это совершенно антисоциальная политика, которую проводите вы. У нас впервые за десятилетия нормирование подачи воды. Этими санкциями мы совсем не вредим России. Почему вы придерживаетесь этих бесполезных санкций. Это всё приводит к нашему разрушению. Как вы объясните всё это гражданам?" – задает вопрос депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

По существу от канцлера Германии никаких ответов не прозвучало, хотя всем вокруг понятно, что критика санкционной политики не надумана. В эфире телеканал ЦДФ прозвучало, что 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против Росси и за то, чтобы Киев оставил территорию Донбасса в покое.

Ведь, в конечном счёте, первыми от действий собственного правительства страдают обычные граждане. При этом Москва не раз предупреждала об опасности отказа от наших энергоресурсов.

"Европейцы пытаются заместить наши ресурсы. Результат таких действий ожидаем: это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям", - отметил Путин.

На том же совещании с правительством Владимир Путин подчеркнул: Россия, разумеется, тоже ощущает на себе последствия давления запада. Однако ситуация в отечественной энергетике остается стабильной. Более того, уровень добычи нефти по сравнению с прошлым годом вырос на 3,5 %. Во многом, благодаря своевременно принятым мерам, впрочем, расслабляться пока рано.

"Я вижу, что некоторые коллеги уже так, как бы несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны принимать по купированию возможных угроз. Мол, а наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, всё уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно. Но риски мы должны видеть, риски сохраняются", - сказал Путин.

Впрочем, куда больше рискуют западные партнёры. Газпром начал прокачивать на 60 процентов газа меньше по трубопроводу "Северный поток". Причина техническая, газотурбинные двигатели из-за санкций не могут вернуть из Канады после ремонта. Концерн планирует полностью приостановить работу газопровода для планового техобслуживания с 11 по 21 июля. Министр экономики Германии, как сообщается, "с тяжелым сердцем" попросил Канаду выпустить газоперекачивающие агрегаты. И вроде как выпустят: издание "Европейская правда" сообщило: Оттава готова сделать исключение из санкционного режима. Однако, предвидя повторение ситуации, в обществе и прессе уже идут разговоры о том, что нужно запускать "Северный поток-2".

"Правительство ФРГ должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России. Граждане и экономика страны стали жертвами полностью проваленной санкционной политики. В связи с этим сохранять санкции аморально", - пишут западные СМИ.

Иначе Европа вернется в каменный век. Амбиции Германии были к 2045 году - со скоростью экспресса мчаться по зелёным рельсам, без ядерной и тем более угольной энергетики. А теперь на уровне парламента ЕС уже и ядерную энергию решили признать "зеленой". Так и уголь может стать экологически чистым и, конечно, дрова. Зелёные активисты пытаются привлечь к себе внимание, но теперь уже никому нет дела до их перфомансов. Последний, в лондонской галерее, остался практически незамеченным.

Власть больше волнует, чтобы не дошло до протестов. Посерьезнее французских желтых жилетов. В этой стране за счет дотаций уже решили заморозить потребительские цены на газ до конца года. Русофобия слишком дорого стоит. Мэр эстонской Нарвы уже признала, что зимой город останется без голубого топлива. Эксперты прогнозируют, что скоро между европейскими странами начнется борьба за ресурсы. Венгрия, которая отказывается присоединяться к энергетическому эмбарго и покупает дешевый российский газ, уже отказалась делиться им с соседями по ЕС, хотя Европарламент и принуждает к некому справедливому распределению газа внутри союза. Все эти лишения и муки Запада оправдывают тем, что наказывают Москву. Вот только по мнению агентства Блумберг, всё выходит не так, как планировали. Худшие опасения по рецессии в России не оправдались, в то же самое время в США прогнозируется рекордная инфляция и массовые увольнения.

Почти 90% жителей США считают, что страна движется в неверном направлении. Опрос ежегодно проводит университет Монмута. Рядовые американцы разочарованы президентом Байденом, инфляцией, нелегалами и разгулом вооруженного насилия. Всё это называют структурным кризисом демократии, западные политики сами загнали свои страны в сложнейшее положение. Да, людей убеждают, что во всём виновата Россия, но всё больше из них в ужасе от вкуса новой жизни.

Пётр Вершинин, Лилия Акиньшина. "В центре событий", "ТВ Центр".

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