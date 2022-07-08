"Новая гонка": США испугались космической программы Китая

Свою космическую программу Пекин начал активно реализовывать в начале XXI века

В этот четверг с космодрома "Плесецк" стартовала ракета-носитель "Союз-2", которая выведет на орбиту навигационный космический аппарат "Глонасс-К". Сейчас в составе группировки - 25 спутников, из них три временно ушли на техобслуживание, а для покрытия всего земного шара требуются 24 работающих аппарата. Активно занят развитием спутниковой группировки и Пекин, они по этому показателю на втором месте в мире после США. Штаты из-за китайской космической программы, которая, кстати, является полностью военной, очень нервничают. На неделе глава НАСА Билл Нельсон заявил - он опасается, что Китай может однажды высадиться на Луне и объявить ее своей территорией. Ну то есть в Вашингтоне есть понимание, что китайцы могут их в этом вопросе опередить.

Романтические времена присвоения имен землян далеким планетам и астероидам, похоже, заканчиваются. Грядет прагматичная эпоха, когда отдельные государства заявят свои права на конкретные космические объекты. Во всяком случае, так считает глава НАСА Билл Нельсон. Своими страхами вселенского масштаба он поделился в интервью немецкому изданию "Бильд":

"Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: "Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше". Космическая программа Китая является военной космической программой. Ну и как вы считаете, что будет происходить на китайской космической станции? Они будут там учиться, как разрушать спутники, принадлежащие другим. Имеет место новая гонка по исследованию вселенной, на этот раз с Китаем".

В 1957 году космическую эру открыл Советский Союз. Все последующие 65 лет прошли под знаком соперничества СССР, затем России и США: первый искусственный спутник Земли, первый человек в космосе, первый луноход, первый астронавт на Луне, первая орбитальная станция, первый космический челнок. Понимая бесперспективность столкновения на земле, две ядерные державы отчаянно сражались за пределами земного притяжения и не предполагали, что в космическую гонку может включиться кто-то третий.

"Когда у нас развивалась первая космическая программа, на это работали не конструкторские бюро - на это работала вся страна. В десятках университетов готовились специалисты, которые отбирались. То есть это была такая большая пирамида, которая упиралась своим концом в полет советского спутника, а потом и в полет советской ракеты. В США немного по-другому сделано, но тоже на это работают очень многие компании", - рассказал директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

В итоге третьим стал Китай. Свою космическую программу он начал активно реализовывать в начале 21 века и, взяв все лучшее от советской системы подготовки кадров и американской - ведения бизнеса, всего за 20 лет преуспел. Причем, настолько, что по плечу китайским товарищам оказались уже и экспедиции на Луну. Пока только автоматические, но с серьезными задачами. В 2004 году Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. В 2007-м - первый орбитальный полет и создание карты спутника Земли. В 2013-м - на Луне первый китайский луноход.

А так в декабре 2020 года в китайском центре управления полетами встречали успешное завершение лунной миссии "Чанъэ-5" - полномасштабной научной экспедиции, в ходе которой были взяты пробы грунта и воды - впервые за последние 45 лет.

За успехами Китая в космосе США следят пристально и с тревогой. Напугать обывателя призваны фильмы и произведения вроде "Красной луны". В романе известного фантаста Кима Стэнли Робинсона спутник Земли колонизировал Китай, которым теперь управляет китайский губернатор.

Американские ученые тем временем разработали свою лунную программу "Артемида". Отобраны 18 астронавтов, представлен скафандр. Высадка на поверхность спутника Земли запланирована на 2024 год. Америка снова хочет быть первой, как это было 50 лет назад. К программе "Артемида" США привлекли уже 20 стран, есть среди них даже Украина. Китай эти соглашения раскритиковал, назвав инициативу Вашингтона "попыткой создать НАТО в космосе". А заявления главы НАСА - "намерением намеренно оклеветать Пекин в условиях обостряющейся конкуренции".

Китай тоже имеет союзников в новой лунной гонке. Прежде всего, это Россия. Есть предложение присоединиться и странам Юго-Восточной Азии. Но истинные цели Пекина все же лежат в индивидуальном подходе к освоению космоса, который включает существенную военную составляющую.

"Китайская космическая программа, как и любые другие китайские программы развития ракетной техники, судостроения, они достаточно серьезно закрыты. В Китае развивается, в том числе, военная космическая программа. Это совершенно точно и совершенно факт. Американцы считают, что космическая станция китайская, которая сейчас летает над землей, она в большой степени задействована для военных программ, но каких-то открытых данных об этом нет. При этом мы знаем, что китайцы испытывали и противоспутниковые системы", - рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Ядерное оружие на земле - очевидное преимущество. Но этот арсенал хорошо виден и уязвим, если на орбите его контролируют десятки спутников. Поэтому тот, кто лидирует в космосе, по сути, властвует на земле. А еще для Китая освоение космоса имеет сакральный смысл. Взять хотя бы лунную программу. Луне в Китае посвящен праздник середины осени. Луноход "Юйту" - в переводе "Нефритовый заяц". По древнекитайскому преданию он живет в лунном дворце и толчет в ступе снадобье бессмертия. А имя автоматических межпланетных станций "Чанъэ" изначально носит почитаемая в даосизме богиня Луны.

"Безусловно, для Китая именно сегодня освоение Луны, высадка китайского тайконавта, то есть космонавта, на Луну полна символического действия, потому что сегодня Китай, действительно, прекрасно понимает, что китаец, который ступил своим сапогом космическим на Луну, будет героем нации. И Китаю сейчас очень важен вот этот стимул. Но есть и другая сторона вопроса, потому что, в принципе, это отработка технологий для дальнейшего освоения Марса и Венеры", - рассказал Алексей Маслов.

А еще Луна - это кладезь полезных ископаемых - титан, никель, кобальт, металлы платиновой группы. Конечно, возить их на землю при имеющихся и даже прогнозируемых технических возможностях нерентабельно, а вот использовать для постройки новых аппаратов для дальнейшего исследования космоса - вполне возможно. Поэтому, в первую очередь, Луна станет промежуточной базой для межпланетных полетов. И опять-таки нельзя оставлять за скобками военный аспект. США, обвиняя в намерении "приватизировать" Луну, сами открыто заявили о своих претензиях на спутник Земли.

"Космос. Много вещей будет происходить там, потому что космос - новая арена боевых действий", - заявил Дональд Трамп.

Это заявление Трамп сделал еще в свою бытность президентом в 2019. И подписал указ, которым разрешил американским компаниям добывать полезные ископаемые на Луне. Нынешний президент Байден такой любви к космосу не питает. Он и по земле-то ходит нетвердым шагом, куда уж смотреть на звезды. Но в НАСА, как и в Пентагоне, отказываться от своих программ не намерены. Политики меняются - цели остаются. Бюджет космического агентства США в этом году более 24 миллиардов долларов. Расходы Китая оцениваются примерно в 6 миллиардов. Вот только действует Пекин, в отличие от Вашингтона, спокойно, даже тихо, пока не поймет, что достиг реального успеха. Свой флаг на Луне Китай тоже уже установил. Правда, своей собственностью пока ее еще не объявил. И, возможно, не объявит. Потому что лунную базу КНР планируют строить вместе с Россией.

Алексей Платонов, Татьяна Каминская. "В центре событий", "ТВ Центр".

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