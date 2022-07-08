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Путин призвал российские компании быть готовыми к нефтяному эмбарго

17:57
  • пятница
  • 08 июля 2022

Президент обсудил ситуацию в российской экономике

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российском топливном энергетическом секторе остается достаточно стабильной.  Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост. В пятницу об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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При этом президент призвал серьезно относиться к рискам, которые сохраняются для российской экономики и принимать меры для купирования возможных угроз. Владимир Путин напомнил, что на днях Евросоюз ввёл против России очередной санкционный пакет с нефтяным эмбарго. У отечественных компаний должен быть готов ответ на эти действия Запада, сообщает "ТВ Центр".

"Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. Однако результат подобных действий - рост цен на газ и так далее, в том числе для домохозяйств. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России   гораздо больший ущерб наносят тем странам, которые их вводят", - отметил Путин.

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