Собянин рассказал о начале работы крупнейшего роддома Москвы

Новый перинатальный центр заработал в ГКБ № 67 имени Ворохобова

В День семьи, любви и верности мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый Перинатальный центр Городской клинической больницы № 67 им. Ворохобова. На месте старой небольшой клиники возвели современный медицинский корпус. Во время пандемии в нём лечили пациентов с ковидом. А теперь он станет крупнейшим роддомом Москвы, который оснащён самой современной техникой.

Мама Настя не может наглядеться на своё маленькое чудо. Руки тянутся к сыну - поправить шапочку, взять на руки. Маленький Демид невозмутимо посапывает, не реагируя ни на громкие звуки, ни на прикосновения. Отдыхает после трудной работы. Мама осмысливает счастливое событие.

"Всё прекрасно прошло. Персонал очень поддерживал. 14 с половиной часов. Ничего. Выдержали", - рассказала она.

Пополнение в семье Бутыриных произошло в Перинатальном центре, открытом при 67-й больнице имени Ворохобова. Поздравить молодую маму пришёл мэр Москвы. 8 июля - День семьи, любви и верности. Потому букет цветов - в честь двойного праздника.

В Перинатальном центре приём профильных пациенток начался чуть больше месяца назад. Огромное семиэтажное здание, построенное на месте старого роддома, было совсем готово. Да помешал ковид. Современный корпус, оснащённый по последнему слову технику, отдали под лечение пациентов с коронавирусом. Когда пандемия отступила, помещения центра после тщательной дезинфекции открыли по основному профилю.

"Это уникальный центр - самый крупный в Европе и в России, оснащенный самым современным оборудованием - экспертного уровня. Не только большой, но и с передовыми технологиями, уникальными технологиями. Мы изначально его задумывали как перинатальный специализированный центр для оказания помощи роженицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не только роженицам, но и младенцам. Это очень сложная история для выхаживания ребёнка. Здесь есть компетенции для этого, но и для других рожениц с другими хроническими заболеваниями", - рассказал Собянин.

Оснащение Перинатального центра - гордость столичного здравоохранения. Профиль учреждения - оказание медицинской помощи беременным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринными осложнениями, а также патологии беременности. Потому коллектив - экспертного уровня, оборудование - многофункциональное и современное.

Рентгеноперационная позволяет проводить сложные вмешательства новорожденным, делать внутриутробные вмешательства и оказывать помощь женщинам, нуждающимся в экстренной помощи.

"У нас есть аппарат искусственного сердца. Персонал может делать операции на сердце, причем, аппарат возьмёт на себя его функции. Если мы говорим про рожениц, то это инфаркты, инсульты, стенозы, тромбозы", - сообщил начальник отдела медицинской техники 67-й ГКБ имени Ворохобова Александр Лакомский.

Рентгенконтроль поможет и только появившимся на свет детям. С первых минут и даже секунд рожденным раньше срока оказывают помощь в отделении реанимации новорожденных. Пациенты с массой тела 500 граммов и менее требуют особого ухода и выхаживания. В отделении есть не просто оборудование, оно лучшее. Последнего поколения.

"Кювезы, инкубаторы, которые создают тепло и влагу. Есть аппараты ИВЛ, которые заменят лёгкие. Причём, очень и очень маленьким пациентам. Это особо тонкие аппараты. Оборудование позволяет отслеживать все функции организма маленького ребёнка", - рассказала заместитель главного врача по неонатологии Анна Карпова.

Всегда наготове и врачи. Они во всеоружии. Мамы и папы тоже - желанные гости. Мощности Перинатального центра позволяют принимать и здоровых беременных женщин. Тех, кто пошёл на выписку, встречают цветами.

Все хлопоты по оформлению документов берёт на себя МФЦ. Кабинет открыт здесь же. Симуляционный центр - база для повышения квалификации врачей - тоже здесь. Комфортные палаты, современные и просторные помещения - условия для восстановления после родов наилучшие. Всех молодых родителей здесь провожают одной фразой - "приходите снова".

Оксана Коваленко, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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