Путин поздравил Шахназарова с 70-летием

Президент отметил многолетнюю плодотворную работу режиссера.

Поздравления от президента России Владимира Путина получил Карен Шахназаров. Известному режиссеру, народному артисту России исполнилось 70 лет.

"Вы добились впечатляющих профессиональных успехов, создали фильмы, которые по праву считаются классикой отечественного кинематографа", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин назвал Шахназарова талантливым режиссером и организатором, творческим, увлеченным любимым делом человеком. Президент особо отметил многолетнюю плодотворную работу народного артиста на посту руководителя прославленной киностудии "Мосфильм". Глава государства пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Карен Шахназаров родился в Краснодаре 8 июля 1952 года. Зрители любят его картины, среди которых "Мы из джаза", "Палата номер шесть", "Курьер", "Город Зеро" и многие другие. С 1998 года Шахназаров - генеральный директор киноконцерна "Мосфильм".

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