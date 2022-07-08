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Путин поздравил Шахназарова с 70-летием

15:53
  • пятница
  • 08 июля 2022

Президент отметил многолетнюю плодотворную работу режиссера.

Поздравления от президента России Владимира Путина получил Карен Шахназаров. Известному режиссеру, народному артисту России исполнилось 70 лет.

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"Вы добились впечатляющих профессиональных успехов, создали фильмы, которые по праву считаются классикой отечественного кинематографа", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин назвал Шахназарова талантливым режиссером и организатором, творческим, увлеченным любимым делом человеком. Президент особо отметил многолетнюю плодотворную работу народного артиста на посту руководителя прославленной киностудии "Мосфильм". Глава государства пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Карен Шахназаров родился в Краснодаре 8 июля 1952 года. Зрители любят его картины, среди которых "Мы из джаза", "Палата номер шесть", "Курьер", "Город Зеро" и многие другие. С 1998 года Шахназаров - генеральный директор киноконцерна "Мосфильм".

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