Собянин посетил новый Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова

Он стал крупнейшим роддомом в Европе

Новый перинатальный центр заработал в ГКБ № 67 имени Ворохобова. В День семьи, любви и верности его посетил Сергей Собянин. Мэр Москвы поздравил родителей новорожденных с праздником.

По словам мэра, данное учреждение стало крупнейшим роддомом в России и Европе. В нем применяются самые передовые технологии.

"Мы изначально его задумывали как перинатальный специализированный центр для оказания помощи не только роженицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и младенцам. Здесь есть все компетенции для этого и для рожениц с другими хроническими заболеваниями", - отметил Собянин.

Мэр поблагодарил коллектив учреждения, который долгое время сражался с пандемией коронавируса. "Мы ждали, пока он приступит работать по своему профилю. Вот такой момент наступил, и мы уже здесь ведем полноценную работу", - отметил Собянин.

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