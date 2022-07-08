Крымский мост на Западе назвали "законной целью" для ВСУ

Ракеты для удара Украине уже поставили

Крымский мост - законная цель для украинских войск, заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав. Он считает, что у Украины есть для этого возможности – Киеву уже поставили ракеты Harpoon.

"Что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада... ведутся обсуждения о том, как Запад может отреагировать. Несколько человек, с которыми я разговаривал, заявили, что "падение" Керченского моста станет огромным ударом по России. Керченский мост - законная цель", - заявил Бридлав британскому изданию Times.

Ранее с похожими заявлениями выступил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. По его словам, Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение. В России эти угрозы назвали самоубийством Киева: в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены. Подчеркивается, что безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне.

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