ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крымский мост на Западе назвали "законной целью" для ВСУ

16:39
  • пятница
  • 08 июля 2022

Ракеты для удара Украине уже поставили

Крымский мост -  законная цель для украинских войск, заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав. Он считает, что у Украины есть для этого возможности – Киеву уже поставили ракеты Harpoon.

Киев назвал Крымский мост "целью номер один" для полученного от США оружия
На Украине назвали Крымский мост неразрешимой проблемой

"Что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада... ведутся обсуждения о том, как Запад может отреагировать. Несколько человек, с которыми я разговаривал, заявили, что "падение" Керченского моста станет огромным ударом по России. Керченский мост - законная цель", - заявил Бридлав британскому изданию Times.

Ранее с похожими заявлениями выступил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. По его словам, Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение. В России эти угрозы назвали самоубийством Киева: в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены. Подчеркивается, что безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
Работа Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.