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Путин потребовал обеспечить россиян базовыми продуктами питания

16:58
  • пятница
  • 08 июля 2022

Ситуация на мировых рынках продовольствия напряженная

Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания. Этому необходимо уделить внимание, так как ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, заявил президент России Владимир Путин.

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"В первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов", - сказал Путин на совещании с правительством.

Президент напомнил, что проблемы созданы Западом, но и на России они отражаются. Российский лидер подчеркнул, что напряженность на мировых рынках продовольствия -результат ошибочных действий некоторых партнеров, прежде всего, в сфере энергетики, передает РИА Новости.

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