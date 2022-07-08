Путину доложили об увеличении бюджетных мест в вузах

Президент провел совещание с членами правительства

На совещании в пятницу обсуждали тему образования. Владимир Путин отметил, что последнее время популярностью среди абитуриентов пользуется не только специализации, связанные с юриспруденцией и экономикой, но и с инженерной сферой и IT технологиями.

В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту, что 20 июня стартовала новая приёмная компания в вузы. Кроме того, он рассказал о дополнительных бюджетных местах в магистратуре. Их распределили между ведущими вузами страны на приоритетные направления, связанные с научным и технологическим профессиями, сферой сельского хозяйства и промышленности, востоковедения и истории.

Также в этом году появилась возможность у 64 процентов бывших 11-классников получить высшее образование бесплатно. В этом году принято решение увеличить на 38 тысяч количество бюджетных мест. И теперь их более 580 тысяч.

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