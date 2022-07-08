Анкара попросила Киев вернуть два военных самолета

Транспортные машины застряли в аэропорту Борисполь с февраля 2022

Анкара просит Киев вернуть два военно-транспортных самолета. Машины турецких ВВС А-400М с февраля 2022 года находятся в аэропорту Борисполь под Киевом.

Вопрос поднял глава Минобороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Министры обсудили также вопросы урегулирования украинского кризиса и возможности оказания Киеву гуманитарной помощи.

Как сообщалось ранее, два самолета А-400М вылетели из Турции вечером 24 февраля. В турецком Минобороны утверждали, что машины перевозили в Киев гуманитарную помощь, а на обратном пути должны были эвакуировать турецких граждан. Однако вскоре воздушное пространство над Украиной закрыли и самолеты остались в аэропорту, передает ТАСС.

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