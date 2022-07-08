Многие наемники возвращаются домой

Западные наемники, прошедшие войну в Афганистане, признаются, что никогда не сталкивались с такими условиями, как на Украине. Здесь, пол их словам, все гораздо напряженнее, идет настоящая битва.

"Это куда напряженнее того, что я видел в Афганистане. Это битва, битва", - заявил New York Times воющий на стороне ВСУ бывший десантник армии США, назвавшийся Брайаном.

"Солдаты удачи" признаются, что, воюя в ближневосточных государствах, военные могли рассчитывать на поддержку с воздуха и другую критически важную поддержку. На Украине же они сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие продовольствия или даже современных боевых средств.

По информации издания, на Украине наблюдаются проблемы с организацией службы иностранцев. Из-за суровых боевых условий часть из сотен иностранцев, прибывших сражаться на стороне украинских войск, вернулись домой.

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